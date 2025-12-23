Мишустин поручил разработать дополнительные меры поддержки семьям с детьми от 1,5 лет

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил проработать варианты дополнительной помощи семьям с детьми старше полутора лет, когда прекращается выплата пособий по уходу за малышом.

«Надо проработать и варианты дополнительной помощи родителям малышей старше полутора лет, когда прекращается предоставление пособий по уходу за ребенком. В том числе – делая более доступными детские сады. А при их строительстве и ремонте — сразу решая вопрос создания ясельных групп», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он пообещал расширять систему социальных гарантий для семей от беременности мамы и по мере взросления детей.

Родители не должны чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка, добавил премьер-министр.