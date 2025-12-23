Искусственный интеллект для новогодних поздравлений используют 24% россиян
Больше половины россиян (63%) уже применяют искусственный интеллект для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков и рецептов.
Не собираются прибегать к помощи нейросетей для организации новогодних мероприятий 37% участников опроса. Они считают, что поздравления — это всегда что-то личное, каждый текст должен быть уникальным. Об этом сказано в исследовании ВТБ.
27% россиян допустили, что станут генерировать поздравления, если не будут успевать придумать их самостоятельно. 12% собираются использовать ИИ для поздравления коллег и дальних знакомых, 24% уже безоговорочно пишут поздравления с нейросетями.
45% респондентов трепетно относятся к поиску подарков на Новый год и самостоятельно их выбирают, тогда как 55% обращаются за помощью к ИИ.
Также нейросети могут помочь со свежими идеями для застолья. 62% будут пользоваться рецептами от искусственного интеллекта, а также искать готовые блюда и сервисы доставок по его рекомендации. 38% не видят смысла в ИИ, поскольку на Новый год должны быть только традиционные блюда.
