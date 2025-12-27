👔 Нужны ли изменения в ЕГРЮЛ, если директор меняет паспорт в 45 лет

Нужно ли подавать в налоговую сведения по форме 13014, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с заменой паспорта директора в 45 лет, спросили в чате ФНС.

Изменения в ЕГРЮЛ сведений о паспортных данных директора будут внесены автоматически при поступлении соответствующих сведений из МВД, объяснили налоговики.