Внесение изменений в ЕГРЮЛ

👔 Нужны ли изменения в ЕГРЮЛ, если директор меняет паспорт в 45 лет

Изменения в ЕГРЮЛ сведений о паспорте директора пройдут автоматически.

Нужно ли подавать в налоговую сведения по форме 13014, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с заменой паспорта директора в 45 лет, спросили в чате ФНС.

Изменения в ЕГРЮЛ сведений о паспортных данных директора будут внесены автоматически при поступлении соответствующих сведений из МВД, объяснили налоговики.

Василий С
