🍾 Роскачество: что россияне покупают к Новому году заранее

Большинство людей готовится к Новому году заблаговременно. Почти половина заранее покупает на Новый год алкоголь и красную икру, а около четверти – колбасу и мясные деликатесы.

Об этом сообщили в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.

«76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее. 40% заблаговременно закупаются консервированными овощами, около трети (31%) —шоколадными конфетами. 25% россиян запасаются красной икрой и столько же покупают сырокопченые колбасы, мясные деликатесы», — говорится в исследовании.

Также 14% россиян берут заранее свежее мясо, а 12% — замороженную рыбу. Около 10% покупают заранее свежую рыбу и замороженное мясо.

«45% россиян ответили, что перед Новым годом закупаются алкоголем, 25% берут соки и морсы и 24% — безалкогольную сладкую газировку», — добавили эксперты.

А около четверти россиян не покупают продукты заранее.

Большинство респондентов предпочитают делать покупки для новогоднего стола в розничных магазинах, 37% покупают на рынках, а 12% — заказывают на маркетплейсах.