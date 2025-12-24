🍾 Роскачество: что россияне покупают к Новому году заранее
Большинство людей готовится к Новому году заблаговременно. Почти половина заранее покупает на Новый год алкоголь и красную икру, а около четверти – колбасу и мясные деликатесы.
Об этом сообщили в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
«76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее. 40% заблаговременно закупаются консервированными овощами, около трети (31%) —шоколадными конфетами. 25% россиян запасаются красной икрой и столько же покупают сырокопченые колбасы, мясные деликатесы», — говорится в исследовании.
Также 14% россиян берут заранее свежее мясо, а 12% — замороженную рыбу. Около 10% покупают заранее свежую рыбу и замороженное мясо.
«45% россиян ответили, что перед Новым годом закупаются алкоголем, 25% берут соки и морсы и 24% — безалкогольную сладкую газировку», — добавили эксперты.
А около четверти россиян не покупают продукты заранее.
Большинство респондентов предпочитают делать покупки для новогоднего стола в розничных магазинах, 37% покупают на рынках, а 12% — заказывают на маркетплейсах.
