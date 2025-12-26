8085 КПК БСН Моб
Общество

Депутаты планируют запустить передвижные аптечные пункты

Чтобы решить проблему с нехваткой лекарств в отдаленных населенных пунктах, Госдума может запустить передвижные аптеки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты начали рассматривать законопроект о передвижных аптечных пунктах.

Предполагается, что такие пункты будут доставлять медикаменты в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек. Это важно для отдаленных территорий.

«Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — заявил Вячеслав Володин.

По данным на конец сентября 2025 года, в России работало 83 тыс. аптек, из которых только 14% располагаются в малонаселенных и труднодоступных районах. В таких поселениях проживает 8 млн человек.

Саморазвитие

Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку

Здоровая самооценка способна сделать жизнь насыщенной и счастливой, а отсутствие любви и уважения к себе буквально разрушает. И хотя на формирование самооценки взрослого человека влияет множество факторов, одним из ключевых, по мнению экспертов, выступают успешные отношения с партнером и сексуальная активность. 

Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку
