Депутаты планируют запустить передвижные аптечные пункты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты начали рассматривать законопроект о передвижных аптечных пунктах.
Предполагается, что такие пункты будут доставлять медикаменты в села, деревни и поселки, где нет стационарных аптек. Это важно для отдаленных территорий.
«Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — заявил Вячеслав Володин.
По данным на конец сентября 2025 года, в России работало 83 тыс. аптек, из которых только 14% располагаются в малонаселенных и труднодоступных районах. В таких поселениях проживает 8 млн человек.
