Социальный фонд: большинство пенсионеров получат выплаты до 30 декабря 2025 года
Пенсионные выплаты придут большинству получателей до 30 декабря 2025 года. Это касается тех, у кого день получения выплат от государства приходится на январские праздники — с 1 по 11 число.
«Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул», — сказали в Соцфонде.
Также там отметили, что почтовые отделения доставят пенсии в январе по обычному графику, а тем, кто получает деньги на счет, средства перечислят до 30 декабря.
Досрочные выплаты затрагивают все виды пенсий, в том числе страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности.
