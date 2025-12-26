Социальный фонд: большинство пенсионеров получат выплаты до 30 декабря 2025 года

Почта России доставит пенсию как обычно — с 3 по 25 января. А те, кто получает выплаты на карту, смогут получить деньги за январь уже в декабре.

Пенсионные выплаты придут большинству получателей до 30 декабря 2025 года. Это касается тех, у кого день получения выплат от государства приходится на январские праздники — с 1 по 11 число.

«Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул», — сказали в Соцфонде.

Также там отметили, что почтовые отделения доставят пенсии в январе по обычному графику, а тем, кто получает деньги на счет, средства перечислят до 30 декабря.

Досрочные выплаты затрагивают все виды пенсий, в том числе страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности.