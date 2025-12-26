🎰 В России создадут шестую игорную зону

25 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай.

Сейчас в России есть пять игорных зон – в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области.

По мнению кабмина, Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию.