8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Игорный бизнес

🎰 В России создадут шестую игорную зону

Кабмин предлагает сделать игорную зону на территории Республики Алтай.

25 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай.

Сейчас в России есть пять игорных зон – в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области.

По мнению кабмина, Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию.

Автор

Василий С
Пользователи интернета

Личные сообщения и другие важные обновления Клерка

В последнюю неделю я сильно погрузился в разработку и в новые релизы на «Клерке», плюс пора подбивать итоги года. Но год такой большой, что все крутое, что мы делали, уже в основном активно используется. Так что расскажу, что нового появилось прямо недавно. О чем наверняка мало кто знает.

Личные сообщения и другие важные обновления Клерка
11
Борис Мальцев

На самом деле, @Василий С большое спасибо за работу и за этот прекрасный текст ))

Действитель в конце года ит-команда Клерка набрала обороты и сделала много много приятных вещей!

Мы осводились от бесконечного технического долга и новых сложных задач и выделили время на улучшение сайта и жизни наших любимых пользователей! )

Напоминаю: что еще недавно выкатили мобильное приложение Клерка ))

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш