💥 Роспатент назвал лучшие изобретения 2025 года. Среди них — генное лекарство от ожирения

По итогам 11 месяцев 2025 года российские инноваторы-изобретатели подали более 18 тысяч заявок на изобретения и получили 15 тысяч патентов.

Больше всего заявок поступило на патентование в области медицинских технологий, пищевой химии, энергетических технологий и оборудования, экологии. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.

Эксперты Роспатента отобрали 10 прорывных изобретений 2025 года – среди них альтернативное топливо, солнечная электростанция, работающая 24/7, лекарство от ожирения, подводный робот для очистки водоемов от нефти и даже двухфюзеляжный самолет нового поколения. В ведомтсве считают, что каждое из этих решений способно изменить отрасль, а некоторые – и повседневную жизнь людей.