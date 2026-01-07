💥 Роспатент назвал лучшие изобретения 2025 года. Среди них — генное лекарство от ожирения
Больше всего заявок поступило на патентование в области медицинских технологий, пищевой химии, энергетических технологий и оборудования, экологии. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.
Эксперты Роспатента отобрали 10 прорывных изобретений 2025 года – среди них альтернативное топливо, солнечная электростанция, работающая 24/7, лекарство от ожирения, подводный робот для очистки водоемов от нефти и даже двухфюзеляжный самолет нового поколения. В ведомтсве считают, что каждое из этих решений способно изменить отрасль, а некоторые – и повседневную жизнь людей.
Сфера
Изобретение
Пояснение
Энергетика
Альтернативное топливо
Компания «ПК «КАРБОТЕХПРОМ» запатентовала новую разновидность топливной угольной смеси, которая позволяет электростанциям работать эффективнее и экологичнее. В состав смеси добавили особый материал – углеграфитовый остаток, который является отходом производства графитовых электродов.
Новое топливо помогает получать больше электричества с меньшими затратами и снижает вредные выбросы в атмосферу. Это также позволит электростанциям экономить средства и утилизировать материал, который раньше считался отходом производства.
Солнечная электростанция
Основной недостаток солнечных электростанций – невозможность производства электроэнергии при отсутствии солнечного света или ночью. Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» решили эту проблему. Они создали специальное устройство, которое одновременно с выработкой электроэнергии собирает дневную энергию солнца и сохраняет ее в горячих емкостях с солью. А потом, когда темно или облачно, эта сохраненная энергия преобразуется в электричество.
В результате такая солнечная электростанция может вырабатывать электричество круглосуточно.
Анод литий-ионного аккумулятора с повышенной плотностью емкости
Современные аккумуляторы с электродами на основе углерода, которые имеют ограниченную емкость, не подходят для работы в морозы. Поэтому специалисты Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН предложили заменить углерод в качестве активного материала анода аккумулятора на тонкие волокна германия.
Такой материал позволяет батарее запасать намного больше энергии и увеличить срок ее работоспособности даже при экстремально низких температурах – до −50 °C!
Медицина
Генное лекарство от ожирения
Правильное питание и спорт помогают далеко не всем, поэтому ученые ищут новые подходы.
Специалисты научно-технологического университета «Сириус» предложили изменить структуру жировых клеток. В организме жир накапливается в так называемых «белых» клетках. Исследователям удалось заставить эти клетки превращаться в особые «бурые» клетки – те, что естественным образом сжигают жир и вырабатывают тепло. Таким образом, лишние килограммы постепенно исчезают сами по себе.
Для этого учеными разработан специальный препарат, который вводят простым уколом непосредственно в жировую ткань, после чего начинается постепенное преобразование клеток и снижение объема жира.
Мобильный комплекс для высушивания крови
Для спасения жизни людей в медицине широко используется переливание крови. Чтобы кровь хранилась дольше, ее особым способом высушивают– это называется лиофилизация. Сейчас для такой процедуры необходимы массивные и дорогостоящие установки, занимающие много места и значительно энергоресурсы, поэтому лиофилизацию проводят только крупные больницы и специализированные медицинские учреждения.
Специалисты ООО «Научно-производственное предприятие «Биотех-М» придумали новую установку, в которой кровь высушивается прямо внутри специальных контейнеров. Они оснащены защитной пленкой, пропускающей влагу наружу, но не позволяющей проникать бактериям внутрь. Благодаря этому комплекс стал намного меньше и легче, его удобно перевозить с места на место – от небольших клиник до удаленных регионов, обеспечивая медицинские учреждения запасом крови в любых условиях.
Экология
Контроль озонового слоя Земли
Ученые Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН придумали устройство, которое позволяет измерять концентрацию озона в озоновом слое нашей планеты.
Прибор состоит из импульсного лазера, ячейки комбинационного рассеяния, зеркала и линзы, а также камеры наблюдения. Лазер испускает в небо луч света на определенной частоте. Этот луч, проходя сквозь атмосферу, сталкивается с молекулами озона. Отражение луча возвращается на землю и попадает на камеры наблюдения. Компьютер считывает данные и определяет количество озона на разной высоте. На основании полученных данных можно определить толщину озонового слоя в исследуемой области Земли.
Главное преимущество этого устройства в том, что оно способно «увидеть» озон намного дальше, чем предыдущие модели. С его помощью ученые могут лучше понимать состояние и толщину озонового слоя.
Устройство для очистки водоемов от нефти
Ученые Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН придумали подводного робота, способного обнаруживать нефтяные скопления и бережно очищать от них воду и дно.
Главное новшество – специальная техника охлаждения придонной воды. При низкой температуре мазут становится плотнее и легче собирается, при этом окружающие растения и рыбы не страдают. Робот потребляет минимум энергии и быстро справляется с уборкой. Он может использоваться в любом регионе, где происходят аварии с нефтепродуктами, помогая восстанавливать природные водоемы.
ИТ
Автоматическое распознавание штрих-кодов
Группа изобретателей ООО «Квантрон Групп» и ООО «Центр развития перспективных технологий» запатентовала уникальную ИТ-разработку, которая является прорывом в сфере автоматического распознавания штрих-кодов. Она существенно повышает эффективность бизнес-процессов и снижает временные затраты на считывание маркировки товаров.
Камера смартфона или считывающего устройства фотографирует упаковку товара. Затем программа обрабатывает фото и ищет места, где может находиться штрих-код. При этом она проверяет разные варианты, поворачивая изображение виртуально и рассматривая его в трехмерной проекции и пытаясь выделить полоски штрих-кода. Найдя нужный участок, программа сама распознает штрих-код и считывает его.
Уникальность изобретения в том, программа умеет отличать штрих-код от любого другого изображения, надписей, рисунков и внешних объектов. И здесь к работе подключается нейронная сеть, которая быстро и точно сравнивает разные фрагменты элементов упаковки и определяет, какие из них являются штрих-кодом с информацией о товаре.
Эта технология позволяет считывать даже поврежденный, полустертый или испачканный грязью штрих-код.
Металлургия
Керамика для металлургов
Инженеры Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина придумали способ делать прочные керамические формы для литейных цехов. Суть идеи: специальную смесь быстро замораживают, что ускоряет формирование нужных элементов.
Еще одно новшество – в форму добавляют мелкие стеклянные нити, которые делают материал крепче и устойчивее к нагреванию и появлению трещин. Благодаря такому решению выпускать металлические детали станет удобнее, быстрее и дешевле.
Пищепром
Пищевой краситель из черного риса
Ученые из Астраханского государственного технического университета изобрели экологически чистый способ получения природного красителя из черного риса с помощью ультразвука.
Полученный темно-фиолетовый порошок обладает легким ароматом, хорошо растворяется в воде и подходит для широкого спектра продуктов. При этом сам рис после такой обработки остается пригодным к употреблению – технология полностью безотходная.
Комментарии1
Жаль нет технологии, позволяющей накормить всех голодных и согреть всех бездомных.