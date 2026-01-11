8095 Премиум моб 1
Проверки ФАС

🔥 ФАС проконтролирует изменение тарифов на газ в 2026 году

Правительство РФ изменило оптовые цены на газ и услуги в этой сфере.

Антимонопольная служба заявила, что не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей в ходе их индексации.

Кабмин принял постановление от 12.12.2025 № 2019 с индексами изменения с 1 октября 2026 года:

  • оптовых цен на газ;

  • тарифов газораспределительных организаций;

  • платы за снабженческо-сбытовые услуги.

Индексация не превысит значений, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ.

ФАС пишет, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. Так, с начала 2025 года из состава тарифов исключено 40,5 млрд рублей необоснованно заложенных средств.

