🔥 ФАС проконтролирует изменение тарифов на газ в 2026 году

Правительство РФ изменило оптовые цены на газ и услуги в этой сфере.

Антимонопольная служба заявила, что не допустит необоснованного увеличения тарифов для потребителей в ходе их индексации.

Кабмин принял постановление от 12.12.2025 № 2019 с индексами изменения с 1 октября 2026 года:

оптовых цен на газ;

тарифов газораспределительных организаций;

платы за снабженческо-сбытовые услуги.

Индексация не превысит значений, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ.

ФАС пишет, что строго пресекает нарушения при установлении тарифов в регионах. Так, с начала 2025 года из состава тарифов исключено 40,5 млрд рублей необоснованно заложенных средств.