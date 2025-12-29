Путин в два раза поднял штрафы за нарушения в детских перевозках

Физлица, которые перевозят детей без кресел, заплатят 5 тысяч рублей, компании и ИП — 200 тысяч, а самозанятые и должностные лица — 50 тысяч.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 525-ФЗ, по которому в два раза вырастет размер штрафов за нарушение правил перевозки детей.

Теперь физлица заплатят вместо 3 тыс. рублей — 5 тыс., должностные лица вместо 25 тыс. — 50 тыс. а компании вместо 100 тыс. будут должны 200 тыс.

ИП, которые работают без образования юрлица, будут наказывать как компании, а самозанятых водителей как должностных лиц.

В основном штрафы будут грозить тем, кто перевозит детей без автокресел.