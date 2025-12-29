С 1 сентября 2026 года будет можно установить самозапрет на азартные игры

Самозапрет на азартные игры будет действовать как минимум 12 месяцев, в этот период его нельзя отозвать.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 575-ФЗ, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на участи в азартных играх.

Чтобы его оформить, нужно подать заявление через портал Госуслуги или в МФЦ.

Важно, что этот самозапрет отозвать будет не так уж и просто: он будет действовать не менее 12 месяцев. Досрочно отказаться от ограничений нельзя.

Букмекерские конторы и организаторы азартных игр не смогут присылать рекламные материалы тем, кто установил самозапрет. Также у таких клиентов запрещено принимать ставки. В заведениях и на сайтах букмекеров появится информация о том, как подать заявление на самозапрет.