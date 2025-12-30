Таксик от ФНС поможет рассчитать налоги и взносы в новогодние

Если в праздничные дни 2026 у россиян появятся вопросы о налогах и взносах, они смогут получить консультацию у электронного помощника Таксика.

В праздничные дни пользователи сайта ФНС смогут воспользоваться электронным помощником налоговиков. Его ласково зовут Таксик.

Таксик помогает самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, узнать о наличии задолженности, уточнить условия подачи декларации 3-НДФЛ.

«Таксик в автоматическом режиме классифицирует поступающие вопросы и направляет их в соответствующие тематики для наиболее подходящего ответа», — сказано на сайте ФНС.

В 2020 году ФНС запустила проект «Чат-бот», который пользуется популярностью у пользователей сайта и позволяет снизить нагрузку на сотрудников территориальных налоговых.