Таксик от ФНС поможет рассчитать налоги и взносы в новогодние
Если в праздничные дни 2026 у россиян появятся вопросы о налогах и взносах, они смогут получить консультацию у электронного помощника Таксика.
В праздничные дни пользователи сайта ФНС смогут воспользоваться электронным помощником налоговиков. Его ласково зовут Таксик.
Таксик помогает самостоятельно рассчитать имущественные налоги, страховые взносы, узнать о наличии задолженности, уточнить условия подачи декларации 3-НДФЛ.
«Таксик в автоматическом режиме классифицирует поступающие вопросы и направляет их в соответствующие тематики для наиболее подходящего ответа», — сказано на сайте ФНС.
В 2020 году ФНС запустила проект «Чат-бот», который пользуется популярностью у пользователей сайта и позволяет снизить нагрузку на сотрудников территориальных налоговых.
