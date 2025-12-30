🚖 Депутат объяснил, почему нельзя снизить цены на такси в Новый год

Если стоимость поездки в пиковые периоды не будет расти, то таксистам станет невыгодно работать: никто не приедет к пассажиру.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев объяснил, что в Новый год нельзя ограничить цены на такси. Иначе водители откажутся выходить на линию.

«Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать», — сказал Федяев.

Также он добавил, что таксисты выберут провести время дома с семьей, ведь получить ту же самую зарплату они смогут и в обычный, не праздничный день. Тогда как таксовать в праздники решают именно потому, что это больше оплачивается.

Если государство возьмется регулировать цены на поездки в праздничные дни, то возникнет дефицит машин и длинные очереди на улицах в то время, когда людям больше всего нужно безопасно добраться до дома.