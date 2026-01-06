👉 Поддержка для бухгалтера: задай свой вопрос эксперту!

8092 ОК Общ моб 1
Автор

  • Елена Балаклицкая

    Главный редактор «Клерка». По образованию - бухгалтер, стаж работы более 20 лет.

ЭДО в кадровом учете

Можно ли одновременно вести бумажный и электронный документооборот с сотрудниками: как организовать работу в 2025 / 2026 году

Многие компании отказываются переходить на кадровый электронный документооборот по единственной причине — из-за опасений, что кардинально перестраивать придется сразу все процессы, а это негативно отразится на работе бизнеса. В действительности одновременно вести бумажный и электронный документооборот правила не запрещают. Рассказываем подробности.

Можно ли одновременно вести бумажный и электронный документооборот с сотрудниками: как организовать работу в 2025 / 2026 году

