Путин поручил модернизировать федеральный инвествычет

До 1 марта 2026 кабмин и ЦБ должны усовершенствовать механизм федерального инвестиционного налогового вычета.

Президент РФ поручил правительству и Центробанку модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета.

Такое поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликовано на сайте Кремля.

«Модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета в целях достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 года в модернизированном формате», — говорится в поручении.

Доклад ожидается до 1 марта 2026 года.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль действует с 2025 года. Размер вычета – 3%. На такую величину можно уменьшить налог на прибыль, если средства будут инвестированы в развитие производства.

