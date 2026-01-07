8092 ОК Общ моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Ведение бизнеса

Предприятиям со спадом производства дадут господдержку

Путин поручил поддержать бизнес в отраслях экономики, где по итогам 2025 года сократилось производство.

Президент России поручил кабмину принять меры господдержки предприятий в отраслях экономики, где по итогам прошлого года наблюдалось снижение объемов производства.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства», — говорится в документе.

Доклад о выполнении поручения глава государства ожидает до 1 апреля 2026 года, и далее ежеквартально.

Автор

Евгения Игнатенко
Налоги, взносы, пошлины

С новым годом, моя Страна!

Новый 2026 год принесет предпринимателям и бухгалтерам серьезные вызовы: рост налоговой нагрузки, ужесточение контроля, цифровизация всех процессов. Но именно в такие времена рождаются самые устойчивые бизнесы. Наша задача — мягко и быстро адаптироваться, сохраняя достоинство и профессионализм.

С новым годом, моя Страна!

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум