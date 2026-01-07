Предприятиям со спадом производства дадут господдержку

Путин поручил поддержать бизнес в отраслях экономики, где по итогам 2025 года сократилось производство.

Президент России поручил кабмину принять меры господдержки предприятий в отраслях экономики, где по итогам прошлого года наблюдалось снижение объемов производства.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства», — говорится в документе.

Доклад о выполнении поручения глава государства ожидает до 1 апреля 2026 года, и далее ежеквартально.