🥑 В российских магазинах откроют уголки здорового питания

Магазины будут информировать покупателей о составе продуктов, чтобы повысить доступность полезных продуктов.

Продуктовые магазины будут увеличивать ассортимент здоровой пищи и создавать уголки правильного питания.

Эти меры содержатся в утвержденном правительством плане, пишет ТАСС.

Так хотят повысить доступность полезных продуктов для россиян.

Кроме того, магазины будут информировать покупателей о составе продуктов: соотношении белков, жиров, углеводов, содержании витаминов и минералов.

Ответственными за решение этой задачи назначили Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, власти субъектов и представителей торговли.

Отчитываться о выполнении придется перед правительством. Реализация мер запланирована в 2026-2030 годах.

