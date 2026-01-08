🥑 В российских магазинах откроют уголки здорового питания

Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Точные данные важны для бизнеса. Но ручная подготовка аналитических и финансовых отчетов занимает часы? Переведите управленческий учет в 1С — данные фиксируются в системе один раз и используются в разных отчетах о деятельности предприятия. Рассказываем об учете на примере 1С:ERP.