🥑 В российских магазинах откроют уголки здорового питания
Продуктовые магазины будут увеличивать ассортимент здоровой пищи и создавать уголки правильного питания.
Эти меры содержатся в утвержденном правительством плане, пишет ТАСС.
Так хотят повысить доступность полезных продуктов для россиян.
Кроме того, магазины будут информировать покупателей о составе продуктов: соотношении белков, жиров, углеводов, содержании витаминов и минералов.
Ответственными за решение этой задачи назначили Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, власти субъектов и представителей торговли.
Отчитываться о выполнении придется перед правительством. Реализация мер запланирована в 2026-2030 годах.
