Повторная регистрация ИП не дает права на нулевую ставку УСН

Можно ли «обнулить» налоги, просто закрыв ИП и открыв его заново? Один предприниматель решил, что да — сменил ОКВЭД, попал под региональную льготу по УСН и поставил в декларации ставку 0%. Налоговая оказалась с чувством юмора похуже: доначислила полмиллиона, а суды дружно объяснили, что налоговые каникулы — это не кнопка «перезагрузить бизнес».

Гражданин зарегистрировался в качестве ИП в 2020 году и применял ПСН, оказывая автотранспортные услуги. К этому моменту в регионе уже действовала нулевая ставка по УСН, однако право на нее отсутствовало — деятельность не относилась к льготируемой.

Через 3 года бизнесмен закрыл ИП, а спустя пару месяцев повторно зарегистрировался как предприниматель, но выбрал иной вид деятельности, который попадал под региональную льготу по УСН.

По итогам проверки декларации по УСН за 2023 год, ФНС отказала в применении ставки 0%. Предпринимателю доначислили 545 тыс.руб.

Три судебные инстанции поддержали налоговиков:

Предприниматель впервые зарегистрировался после введения нулевой ставки, но изначально не имел на нее права из-за вида деятельности.

Налоговый кодекс не предусматривает повторное получение льготы по УСН при новой регистрации ИП.

Повторная регистрация после вступления регионального закона в силу не считается «вновь созданным» или «первоначально возобновившим деятельность» налогоплательщиком.

Льгота по УСН 0% применяется однократно и только к тем предпринимателям, которые изначально соответствовали условиям регионального закона.