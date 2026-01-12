Туристический налог применяют в 73 регионах с 1 января 2026 года

Если в 2025 году туристический налог ввели в 65 регионах, то с 2026 года его применяют уже в 73.

С 1 января 2026 года число регионов, где установлен туристический налог, выросло до 73. В список вошли: Марий Эл, Курская, Московская, Оренбургская, Самарская, Смоленская, Псковская и Тюменская области.

В 2025 году туристический налог применяли в 65 регионах. По предварительным данным, на 1 декабря 2025 года поступления в казну по этой статье дохода составили 5,6 млрд рублей. Налог идет на финансирование задач, которые ставят местные органы власти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

В основном региональные власти направляют доходы от турналога на улучшение туристической инфраструктуры, реставрацию зданий, создание парков, ремонт дорог, создание пешеходных маршрутов и пляжей.