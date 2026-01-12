У СДЭК сбой в работе сервисов

Из-за технических работ у сервисов СДЭК произошел сбой на сайте. Сейчас работы в завершающей стадии.

12 января 2026 года пользователи стали жаловаться на сбой в работе сервисов СДЭК. Компания подтвердила неполадки.

Они связаны с проведением технических работ, из-за которых сайт сервиса был недоступен некоторое время.

«Работы находятся в завершающей стадии, и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений», — сказали в СДЭК.

По данным детектора сбоев, за сутки на работу сервиса успели пожаловаться больше 3 тыс. пользователей.