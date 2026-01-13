Злостных неплательщиков алиментов теперь можно проверить на Госуслугах

Чтобы проверить добросовестность человека, например, при заключении сделок, можно посмотреть, есть ли у него долги по алиментам.

Минцифры запустило на портале Госуслуги сервис, который позволит узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей.

Также система покажет, в каком регионе образовалась задолженность и на какую сумму.

«В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами», — сказано на сайте Минцифры.

Чтобы запустить проверку, нужно знать ФИО и дату рождения человека. Услуга доступна всем пользователям Госуслуг. Авторизация на портале и данные о документах не требуются.