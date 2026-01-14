🎧 Подкаст «Налоговое утро» можно слушать теперь и в Яндекс.Музыке

Ежедневно мы выпускаем подкаст о налогах. Теперь подписаться на него и послушать все выпуски можно и в Яндекс.Музыке.

«Клерк» продолжает серию утренних подкастов. Мы уже рассказали о налоговой реформе 2026, проблемах регионов с льготными ставками по УСН и разбирались, почему малый бизнес массово решил, что АУСН — лучший выбор на 2026 год.

Комфортно послушать все выпуски можно в Яндекс.Музыке. Берите в руку чашечку с кофе или чаем и узнайте, что новенького готовит ФНС и какие проблемы светят бизнесу в ближайшее время.

Не забывайте оставлять нам лайки, делиться подкастом с коллегами и оставлять комментарии.