Начали действовать новые правила судебной экспертизы и ее оплаты

С 9 января 2026 года введен принцип предоплаты судебной экспертизы в административном судопроизводстве.

Теперь судебную экспертизу в административном судопроизводстве назначат после того, как сторона, заявившая ходатайство о ее проведении, внесет денежные средства для оплаты услуг экспертов на специальный счет.

Также с 2026 года установлено: если рассмотрение дела и вынесение решения невозможно на основании других доказательств, суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Об этом пишет сайт Госдумы.