КПК ОБЩ 8103
Миграционный учет

ФНС будет отправлять в МВД данные о доходах мигрантов

Сведения из отчетов о страховых взносах используют для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев.

МВД будет получать данные о доходах мигрантов в автоматическом режиме от ФНС.

Об этом говорится в распоряжении Правительства, сообщает «Парламентская газета». Срок исполнения распоряжения — до 1 декабря.

Сведения налоговики будут брать из отчетов о страховых взносах.

Эта мера направлена на борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев. Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД и МИД при участии правительства Москвы.

Также планируется улучшать обмен данными между правоохранителями и организациями. Это ускорит проверку сообщений о миграционных преступлениях и повысит качество расследования таких дел.

Автор

Максим Пирус

Комментарии

2
  • СП
    Семён Прокофьев

    Авторов всех миграционных законов последнего времени надо направить на мытьё общественных туалетов.Это поубавит их энтузиазм в этой сфере.

  • ВС
    Вячеслав Стародумов

    вот лучше бы нормальный документооборот между ФНС и СФР сделали по приемам и увольнениям работников. А то достали уже на пустом месте с блокировками счетов клиентов, из-за того, что по данным УФМС работники у вас еще работают, а свериться по отчетам по приему и увольнению в СФР нельзя сотрудникам ФНС. Они их вообще за мусор все отчеты из СФР принимают.

