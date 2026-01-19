ФНС будет отправлять в МВД данные о доходах мигрантов
Сведения из отчетов о страховых взносах используют для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев.
МВД будет получать данные о доходах мигрантов в автоматическом режиме от ФНС.
Об этом говорится в распоряжении Правительства, сообщает «Парламентская газета». Срок исполнения распоряжения — до 1 декабря.
Сведения налоговики будут брать из отчетов о страховых взносах.
Эта мера направлена на борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев. Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД и МИД при участии правительства Москвы.
Также планируется улучшать обмен данными между правоохранителями и организациями. Это ускорит проверку сообщений о миграционных преступлениях и повысит качество расследования таких дел.
Авторов всех миграционных законов последнего времени надо направить на мытьё общественных туалетов.Это поубавит их энтузиазм в этой сфере.
вот лучше бы нормальный документооборот между ФНС и СФР сделали по приемам и увольнениям работников. А то достали уже на пустом месте с блокировками счетов клиентов, из-за того, что по данным УФМС работники у вас еще работают, а свериться по отчетам по приему и увольнению в СФР нельзя сотрудникам ФНС. Они их вообще за мусор все отчеты из СФР принимают.