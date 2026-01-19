ФНС будет отправлять в МВД данные о доходах мигрантов

Сведения из отчетов о страховых взносах используют для борьбы с фиктивным трудоустройством иностранцев.

МВД будет получать данные о доходах мигрантов в автоматическом режиме от ФНС.

Об этом говорится в распоряжении Правительства, сообщает «Парламентская газета». Срок исполнения распоряжения — до 1 декабря.

Сведения налоговики будут брать из отчетов о страховых взносах.

Эта мера направлена на борьбу с фиктивным трудоустройством иностранцев. Ответственными назначены Минфин, ФНС, МВД и МИД при участии правительства Москвы.

Также планируется улучшать обмен данными между правоохранителями и организациями. Это ускорит проверку сообщений о миграционных преступлениях и повысит качество расследования таких дел.