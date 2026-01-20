В заявлении о регистрации ИП нужно писать адрес как в Государственном адресном реестре

Если адрес места жительства в заявлении, не совпадает с ГАР – могут отказать в регистрации ИП.

В чате ФНС спросили, могут ли отказать в регистрации ИП, если на штампе в паспорте не указаны улица регистрации и номер дома, а есть только населенный пункт, область и район. А в документах на регистрацию улица указана со слов предпринимателя.

«При указании в заявлении о регистрации ИП адреса места жительства ИП нужно ориентироваться на данные Государственного адресного реестра (ГАР)», — рекомендуют налоговики.

Если заявленный адрес места жительства, указанный в заявлении, не совпадает с ГАР, — в регистрации ИП могут отказать.