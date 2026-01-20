8061 ОК НДС на УСН деск
Налоговики рассказали, как получить ИНН новорожденному ребенку

Через пять дней после рождения ребенка у родителей на Госуслугах появится карточка новорожденного. В ней будет информация об ИНН, СНИЛС и ОМС.

На портале Госуслуги есть сервис «Рождение ребенка», который позволяет родителям оформить все документы, связанные с появлением детей.

За пять рабочих дней после регистрации рождения и получения свидетельства о рождении ребенка в личном кабинете родителей на Госуслугах появится карточка ребенка. В нее автоматически добавится информация о СНИЛС, по запросу — полис ОМС, а ИНН подтянется после проверки СНИЛС. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если данных об ИНН нет, то нужно написать заявление в налоговую. Сделать это предлагают на портале Госуслуги, в личном кабинете на сайте ФНС, в МФЦ или в налоговой по месту жительства ребенка.

НДС для УСН-2026: тревожные прогнозы для бизнеса

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

