Налоговики рассказали, как получить ИНН новорожденному ребенку

Через пять дней после рождения ребенка у родителей на Госуслугах появится карточка новорожденного. В ней будет информация об ИНН, СНИЛС и ОМС.

На портале Госуслуги есть сервис «Рождение ребенка», который позволяет родителям оформить все документы, связанные с появлением детей.

За пять рабочих дней после регистрации рождения и получения свидетельства о рождении ребенка в личном кабинете родителей на Госуслугах появится карточка ребенка. В нее автоматически добавится информация о СНИЛС, по запросу — полис ОМС, а ИНН подтянется после проверки СНИЛС. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если данных об ИНН нет, то нужно написать заявление в налоговую. Сделать это предлагают на портале Госуслуги, в личном кабинете на сайте ФНС, в МФЦ или в налоговой по месту жительства ребенка.