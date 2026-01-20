🚩 Минусы АУСН, о которых вы должны знать. Выпуск № 7 подкаста «Налоговое утро»

Расхваливая переход на автоУСН, нужно не забывать о подводных камнях на этом спецрежиме. Некоторые предприниматели уже успели с него слететь в январе.

Выпуск 20 января посвятили минусам АУСН, о которых надо знать до перехода на автоматизированную упрощенку:

жесткие ограничения;

проблемы с учетом расходов;

задвоение доходов и др.

