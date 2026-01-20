КПК ОБЩ 8103
🚩 Минусы АУСН, о которых вы должны знать. Выпуск № 7 подкаста «Налоговое утро»

Расхваливая переход на автоУСН, нужно не забывать о подводных камнях на этом спецрежиме. Некоторые предприниматели уже успели с него слететь в январе.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева и на других платформах.

Выпуск 20 января посвятили минусам АУСН, о которых надо знать до перехода на автоматизированную упрощенку:

  • жесткие ограничения;

  • проблемы с учетом расходов;

  • задвоение доходов и др.

В комментариях ждем ваше мнение о подкасте и предложение новых тем.

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

