📉 Руспродсоюз назвал самый подешевевший продукт с начала января 2026 года

С начала 2026 года цены упали на капусту, яйца, лук и картофель. В то же время стоимость подскочила на огурцы и томаты.

В январе 2026 года самым подешевевшим продуктом стала капуста. Цены на нее упали на 27,2% по сравнению с январем 2025 года.

«Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России. Цены на нее в середине января 2026 года снизились на 27,2%», — сказали в ассоциации «Руспродсоюз».

Также в список подешевевших продуктов попали яйца, картофель и лук. Розничные цены на яйца и на картошку упали на 21,1%, а на лук — на 16,9%.

По данным Росстата, с 1 по 12 января 2026 года резко выросли цены на плодовоовощную продукцию (+7,9%). Сильнее всего подорожали огурцы (+21,3%) и помидоры (+13,6%).