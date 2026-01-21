Клерк работа - Богатыри 20.01 мобил
Инвестиционный вычет

Будет ли инвестиционный вычет, если закрыли ИИС

Для получения инвествычета ИИС должен быть действующим в течение года, за который заявляется налоговый вычет по НДФЛ.

Ситуация: ИИС открыли в июне 2022 года, пополнили его 29 декабря 2025 года. Теперь налогоплательщик хочет закрыть счет.

Будет ли налоговый вычет за пополнение в декабре 2025, если счет будет закрыт до подачи налоговой декларации на возврат, спросили в чате ФНС.

Для получения инвестиционного вычета ИИС, по которому заявлен вычет, должен быть действующим в течение того года, за который заявляется вычет (в данном случае – 2025), пояснили налоговики. То есть по срокам уже можно.

