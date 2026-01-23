Эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса продлили до 2027 года

Правительство еще на год продлило эксперимент по онлайн госрегистрации юрлиц и ИП.

До 1 марта 2027 года продлен срок проведения эксперимента по старту бизнеса онлайн.

Об этом говорится в постановлении правительства от 21.01.2026 № 20, опубликованном 22 января 2026 на портале официальной правовой информации.

Эксперимент запустили 1 марта 2024 года. Он включает электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в банке. Координатор эксперимента – ФНС.

Эксперимент уже продлевали с 1 марта 2025 до 1 марта 2026 года для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала.

Участвовать в эксперименте можно добровольно.

Воспользоваться сервисами могут физлица для регистрации ИП и те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.