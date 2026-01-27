МТС поднимет цены на связь на 15,6% уже в феврале 2026 года. Но ФАС против
Мобильный оператор МТС направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уведомление о повышении тарифов в среднем на 15,6%. Это затронет 18 млн абонентов.
«Служба направила МТС письмо, в котором подчеркнула, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми», — сказано на сайте ведомства.
Компания обязана в течение двух рабочих дней сообщить о результатах рассмотрения письма ФАС.
Если компания увеличит тарифы, ФАС проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг и примет меры антимонопольного реагирования.
Весной 2024 года МТС на 8% повысил стоимость услуг связи более чем для 30 млн абонентов. ФАС заявила, что рост тарифов «экономически необоснован и ущемляет интересы потребителей», сторону ведомства принял и Арбитражный суд Москвы. После стороны заключили мировое соглашение, по которому МТС до 16 января 2026 года должен предложить абонентам семь альтернативных вариантов возврата прежних тарифов.
