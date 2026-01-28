👶 Освобождение от НДФЛ применяется для выплат до 1 млн рублей на детей 2025 года рождения

Работодатель может выплатить сотрудникам материальную помощь в течение первого года жизни ребенка. Такая поддержка с 2026 года не будет облагаться НДФЛ в пределах лимита в 1 млн рублей.

ФНС уточнила, что новый лимит до 1 млн рублей для освобождения от НДФЛ распространяется на единовременные выплаты при рождении детей, которые родились в 2025 году.

«Новый лимит применяется также к детям, родившимся в 2025 году, так как срок выплаты указанной материальной помощи возможен в течение первого года жизни ребенка», — сказано на сайте налоговой.

Например, если ребенок родился в июне 2025 года, а работодатель решил выплатить материальную помощь родителям в феврале 2026. Такая поддержка не будет облагаться налогом в пределах 1 млн рублей.