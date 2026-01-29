🙏 МВД попросили не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопад
Национальный автомобильный союз (НАС) попросил МВД перестать штрафовать водителей, которые нарушают правила дорожной разметки во время снегопадов.
Причина очевидна — водители попросту не видят разделительных полос, особенно тех, которые выделены для проезда общественного транспорта.
«Мы просим Министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет», — сказал вице-президент НАС Антон Шапарин.
Письмо с предложениями направили главе МВД Владимиру Колокольцеву.
