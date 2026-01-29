​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Штрафы ГАИ

🙏 МВД попросили не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопад

Автомобильный союз предложил МВД отказаться от штрафов водителей, которые нарушили правила разметки из-за того, что ее не видно под снегом.

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил МВД перестать штрафовать водителей, которые нарушают правила дорожной разметки во время снегопадов.

Причина очевидна — водители попросту не видят разделительных полос, особенно тех, которые выделены для проезда общественного транспорта.

«Мы просим Министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет», — сказал вице-президент НАС Антон Шапарин.

Письмо с предложениями направили главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Автор

Коммерческая тайна
Налоговые изменения 2026

Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

Новые правила для ИП на УСН с 2026 года
3
Константин Жданов

Комментарии

2
  • Jep77
    Главный бухгалтер

    Ну да, это по логике вроде, НО!

    Приехала комсомольский проспект (дублер) стоянка 380 р в час, встать нет возможности, не чищено НИЧЕГО.

    Но плати! Штраф и эвакуация.

ГлавнаяПремиум