Госпошлина

👌 Внесение записей о детях до 14 лет в загранпаспорт не будут облагать госпошлиной

Из-за того, что записи о детях исключат из бланков загранпаспорта, Правительство отменило пошлины за внесение изменений в документы.

29 января 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому государственную пошлину не будут брать за внесение изменений в загранпаспорт, а именно — записей о детях в возрасте до 14 лет.

Согласно пояснительной записке, это сделано «в связи с планируемым исключением из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации записей о детях».

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, но не раньше, чем через месяц со дня официальной публикации.

