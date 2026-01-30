👌 Внесение записей о детях до 14 лет в загранпаспорт не будут облагать госпошлиной
29 января 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому государственную пошлину не будут брать за внесение изменений в загранпаспорт, а именно — записей о детях в возрасте до 14 лет.
Согласно пояснительной записке, это сделано «в связи с планируемым исключением из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации записей о детях».
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, но не раньше, чем через месяц со дня официальной публикации.
Начать дискуссию