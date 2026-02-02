Кабмин готовит для льготников бесплатный проезд в Беларусь

Льготники смогут получить право на бесплатный проезд по всему пути следования поезда из России в Белоруссию.

2 февраля 2026 года на заседании Совета министров Союзного государства РФ и Беларуси стороны обсудили возможность бесплатного проезда льготников по всему железнодорожному маршруту что в России, что в Беларуси.

«Продолжаем и совместную работу по улучшению транспортной связанности. Это важно для удобства пассажиров, укрепления контактов между людьми, создания новых кооперационных связей», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготные категории населения смогут бесплатно оформить железнодорожные билеты на всем пути следования поезда из России в Беларусь и обратно. А для некоторых — готовят существенные скидки.