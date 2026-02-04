📄 При АУСН в личном кабинете можно оформить две справки

В ЛК налогоплательщика можно сделать справку о применении автоУСН и о доходах.

В личном кабинете АУСН можно сформировать электронные справки для подтверждения применения этого спецрежима и получения информации о сумме полученных доходов, подлежащих налогообложению, сообщает региональное УФНС.

Это справки:

о применении АУСН (КНД 1120503);

о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением АУСН (КНД 1120504).

Сформированные справки будут подписаны электронной подписью ФНС России.

Перейти на автоУСН налогоплательщики на упрощенке и самозанятые могут с первого числа любого месяца. Новые ИП и юрлица – с момента регистрации, а все остальные – с начала календарного года, напомнили налоговики.