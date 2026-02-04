📄 При АУСН в личном кабинете можно оформить две справки
В личном кабинете АУСН можно сформировать электронные справки для подтверждения применения этого спецрежима и получения информации о сумме полученных доходов, подлежащих налогообложению, сообщает региональное УФНС.
Это справки:
о применении АУСН (КНД 1120503);
о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением АУСН (КНД 1120504).
Сформированные справки будут подписаны электронной подписью ФНС России.
Перейти на автоУСН налогоплательщики на упрощенке и самозанятые могут с первого числа любого месяца. Новые ИП и юрлица – с момента регистрации, а все остальные – с начала календарного года, напомнили налоговики.
ИП на АУСН
Добрый день. В регионе ранее не было АУСН и банки пока не могут дать точной информации как на практике это будет работать. И возникли вопросы по данному режиму.
Можно ли весь учет вести через онлайн банк ИП, возможно банк предоставляет какой то личный кабинет по АУСН? Чтобы не использовать Личный кабинет налогоплательщика.
ИП имеет р/счета в 2-х банках, которые входят в реестр ФНС. Один из банков является уполномоченным по расчету налога по АУСН. Можем ли мы получать денежные средства на оба р/счета в банках? И каким образом отразить выручку полученную во втором банке для расчета налога по АУСН?
ИП доходы-расходы. Как банк учитывает расходную часть? Необходимо ли для этого заносить первичные документы на расход?
ИП доходы-расходы. Как учитывать расходы произведенные наличными?
Начисление и выплата заработной платы. Банку ежемесячно необходимо предоставлять данные начисления по сотрудникам? Если выплата производится дважды в месяц.
Страховые взносы от несчастных случаев ФСС по сотруднику как производится начисление и оплата? Необходимо ли подавать какую нибудь дополнительную отчетность в СФР?
Может ли ИП применять АУСН если у него 7 наемных сотрудников на 0,5 ставки? Как отражается, что сотрудник трудоустроен на неполную ставку, помимо трудового договора? Возникнут ли у налоговой вопросы, видя количество сотрудников?
