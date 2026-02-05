ФНС запустила промостраницу об изменениях-2026 налогового законодательства
На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоги 2026».
Здесь собрана важная информация для всех категорий налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве: основные нововведения, актуальные комментарии и разъяснения, сообщает региональное УФНС.
Информацию можно отфильтровать по категории налогоплательщиков – физлица, ИП, юрлица. Изменения-2026 сгруппированы по налогам и налоговым режимам.
Ресурс поможет налогоплательщикам и специалистам лучше ориентироваться в новых правилах и вовремя подготовиться к их применению. Особое внимание уделено разъяснениям по наиболее сложным и спорным вопросам, пишут налоговики.
Кажется, по выплате действительный стоимости доли в УК ООО при выходе участника из ООО тоже отменена льгота. Это ограничение теперь стоит в скобках в абз. 1 п. 17.2 ст. 217 НК РФ:
"за исключением случаев выхода (выбытия) из организации"
До 2026 г. это