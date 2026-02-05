ФНС запустила промостраницу об изменениях-2026 налогового законодательства

На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоги 2026».

Здесь собрана важная информация для всех категорий налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве: основные нововведения, актуальные комментарии и разъяснения, сообщает региональное УФНС.

Информацию можно отфильтровать по категории налогоплательщиков – физлица, ИП, юрлица. Изменения-2026 сгруппированы по налогам и налоговым режимам.

Ресурс поможет налогоплательщикам и специалистам лучше ориентироваться в новых правилах и вовремя подготовиться к их применению. Особое внимание уделено разъяснениям по наиболее сложным и спорным вопросам, пишут налоговики.