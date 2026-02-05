8144 ОК МП моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Налоговые изменения 2026

ФНС запустила промостраницу об изменениях-2026 налогового законодательства

Новый ресурс содержит основные нововведения, комментарии и разъяснения.

На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоги 2026».

Здесь собрана важная информация для всех категорий налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве: основные нововведения, актуальные комментарии и разъяснения, сообщает региональное УФНС.

Информацию можно отфильтровать по категории налогоплательщиков – физлица, ИП, юрлица. Изменения-2026 сгруппированы по налогам и налоговым режимам.

Ресурс поможет налогоплательщикам и специалистам лучше ориентироваться в новых правилах и вовремя подготовиться к их применению. Особое внимание уделено разъяснениям по наиболее сложным и спорным вопросам, пишут налоговики.

Автор

Ольга Ульянова
НДФЛ

Как продать ООО в 2026 г. и не переплатить налоги? Что изменилось в налогообложении продажи долей в ООО

Законодательные изменения существенно сузили возможности для оптимизации, но грамотный подход все еще позволяет сохранить сотни тысяч, а то и миллионы рублей. В этой статье мы детально разберем, как легально минимизировать налоговую нагрузку при продаже доли в ООО с учетом актуальных требований НК РФ.

Как продать ООО в 2026 г. и не переплатить налоги? Что изменилось в налогообложении продажи долей в ООО
3
Александр @42

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум