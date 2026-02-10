📉 Средняя максимальная ставка по вкладам упала до 14,57%

В третьей декаде января 2026 года средняя максимальная ставка по депозитам, которые предлагают топ-10 банков, снизилась до 14,57% годовых.

В первой декаде доходность вкладчиков по этому показателю была 15,1%, а во второй — 14,88%. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Для расчета средней максимальной ставки регулятор делает выборку из предложений 10 кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц. В расчете не учитывают дополнительные условия, ставки с капитализацией процентов, комбинированные депозиты и вклады, срок которых разделен на периоды с разными ставками.

Сам индикатор представляет собой среднюю арифметическую максимальных процентных ставок 10 банков.