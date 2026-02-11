8166 КПК ОСНО моб
Общество

«Новые люди» предлагают заменить бумажный паспорт картой

Депутаты считают, что внедрение единой паспортной карты уменьшит случаи подделок удостоверений личности.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают внедрить единую паспортную карту цифрового формата как основной документ, удостоверяющий личность.

Такое предложение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Считаем целесообразным актуализировать работу в соответствии с Распоряжением Правительства от 19.09.2013 № 1699-р и рассмотреть возможность разработки и поэтапного внедрения единой паспортной карты как основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, с электронным носителем информации», — написали депутаты.

Это повысит уровень качества оказания госуслуг и их доступность, сократит потерю времени при получении этих услуг, уменьшит случаи подделок удостоверений личности, их неправомерного использования и фальсификации действий с удостоверениями, считают авторы инициативы.

Также ожидается рост доходов бюджета за счет расширения области применения электронного взаимодействия между людьми, бизнесом и органами власти.

В 2013 году распоряжением правительства уже была утверждена концепция введения пластиковой карты с электронным носителем информации как удостоверения личности гражданина.

Но по состоянию на 2026 год в России нет полноценного, единообразного принимаемого во всех сферах унифицированного карточного документа, который одновременно решал бы задачи офлайн‑идентификации и цифрового удостоверения, при соблюдении требований к безопасности и защите персональных данных, уточнили парламентарии.

Автор

Онлайн услуги 24
Комментарии

10
  • А
    Алейда

    «Новые люди» предлагают заменить бумажный паспорт картой

    А я предлагаю заменить "Новых людей" плакатом с их изображением. Пользы явно больше будет. Да и

    рост доходов бюджета

    тоже не заставит себя ждать, за счёт экономии на их з/п

  • V
    v.timchenko

    "Новый люди" уже и забыли, что вообще то паспорт подобный рассматривался и выделялись деньги на его создание, но видимо наши депутаты уже запамятовали, поэтому можно внести это как "новинку"

  • indiebeer
    Руководитель

    Давно пора. Даже казахи заменили внутренний паспорт картой

