Школьники могут выбрать предметы ЕГЭ на Госуслугах

Минцифры признало успешным эксперимент с выбором предметов для сдачи единого госэкзамена через Госуслуги.

Одиннадцатиклассники из 20 регионов России на Госуслугах выбрали предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ.

Всего в электронном виде через Госуслуги направили 71 тыс. заявлений или около 70% от всех поданных обращений в эти регионах.

Больше всего заявлений приняли из Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Коми, Мордовии, Северной Осетии.

«Работа сервиса в пилотных регионах признана успешной. В дальнейшем планируется расширить его географию применения», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Сервис доступен не только для учащихся 11 классов, но и для студентов колледжей и выпускников прошлых лет.

