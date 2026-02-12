Санкт-Петербург заработал больше 902 млн рублей на туристическом налоге в 2025 году

Если за 2024 год курортный сбор принес Санкт-Петербургу 776 млн рублей, то турналог за 2025 год — уже 902 млн.

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге действует туристический налог. За год по этой статье доходов город получил 902 млн рублей.

«За 2025 год все средства были получены, отадминистрированы и направлены на те цели, которые изначально были определены. <…> Сейчас эти денежные средства уже израсходованы, и мы смело можем отменить нормы, касающиеся курортного сбора», — сказал депутат Заксобрания Денис Четырбок.

До туристического налога в Санкт-Петербурге удерживали курортный сбор, который принес городу в 2024 году 776 млн рублей. Деньги от сбора направляли строго на развитие туристической инфраструктуры.