Семьям с четырьмя детьми помогут погасить ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450 тысяч рублей.

Такое поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«… рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путем полного или частичного погашения за счет государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу (в размере не более 450 тыс. рублей) в случае рождения четвертого и последующих детей», — сказано на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад ожидается до 1 июня 2026 года.