❔ Куда подавать на уменьшение патента, если его выдало не то УФНС, где ИП на учете

Уведомление подают в налоговую, где ИП на ПСН состоит на учете и платит налог.

Предприниматель совмещает УСН и ПСН, патент выдан в другом регионе, работников нет.

Куда подавать заявление на уменьшение патента на соцвзносы – в свою налоговую или в ИФНС, выдавшую патент, спрашивает ИП.

Уведомление представляет налогоплательщик (его представитель) в налоговую, в которой он состоит на учете по ПСН, и в которую уплачен налог (должен быть уплачен), подлежащий уменьшению, ответили налоговики.

Это указано в приложении № 3 к приказу ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.