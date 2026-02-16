❔ Куда подавать на уменьшение патента, если его выдало не то УФНС, где ИП на учете
Уведомление подают в налоговую, где ИП на ПСН состоит на учете и платит налог.
Предприниматель совмещает УСН и ПСН, патент выдан в другом регионе, работников нет.
Куда подавать заявление на уменьшение патента на соцвзносы – в свою налоговую или в ИФНС, выдавшую патент, спрашивает ИП.
Уведомление представляет налогоплательщик (его представитель) в налоговую, в которой он состоит на учете по ПСН, и в которую уплачен налог (должен быть уплачен), подлежащий уменьшению, ответили налоговики.
Это указано в приложении № 3 к приказу ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.
Начать дискуссию