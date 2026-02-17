ФНС ответила, когда нужно платить взносы за руководителя представительства иностранной организации
Налоговикам задали вопрос: касается ли норма о взносах с МРОТ руководителя представительства иностранной организации на территории РФ.
Надо ли начислять страховые взносы с зарплаты в размере МРОТ, если руководитель представительства не получает зарплату, спросил налогоплательщик.
Положения абз. 2 п. 1 ст. 421 НК распространяются только на коммерческие организации, уточнили налоговики.
А куда подключить комп,если в деревне интернет глушат так ,что и сотовая связь с трудом работает ,на этом фоне ещё и с заиканием. Действительно ,Нада этих придумщиков выгнать на вольные хлеба,. А то в кибинетах у них и моль на учёте, налоги платят...