Страховые взносы

ФНС ответила, когда нужно платить взносы за руководителя представительства иностранной организации

Взносы с МРОТ нужно платить за руководителей коммерческих организаций.

Налоговикам задали вопрос: касается ли норма о взносах с МРОТ руководителя представительства иностранной организации на территории РФ.

Надо ли начислять страховые взносы с зарплаты в размере МРОТ, если руководитель представительства не получает зарплату, спросил налогоплательщик.

Положения абз. 2 п. 1 ст. 421 НК распространяются только на коммерческие организации, уточнили налоговики.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

