Минфин планирует увеличить максимальный срок выдачи денег по программе долгосрочных сбережений

Чтобы пенсионеры не выводили деньги сразу после получения господдержки, а их сбережения были действительно долгосрочными, Минфин позволит снимать средства только через пять лет с начала участия в ПДС.

В третьем квартале 2025 года пенсионеры, которые участвую в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), получили софинансирование от государства на 18 млрд рублей. Сразу после начисления россияне сняли 88% от общего объема выданных средств.

Поэтому Минфин собирается донастроить программу, увеличив минимальный срок хранения средств после поступления господдержки до пяти лет. Об этом пишут «Известия».

Сейчас договоры ПДС заключают на 15 лет, но пенсионеры могут забрать свои деньги в любой момент без потери софинансирования. Господдержка поступает на следующий год после уплаты взносов, что позволяет пожилым людям выводить средства, не дожидаясь 15 лет.

Замглавы Минфина Иван Чебесков рассказал о планах бороться с таким подходом, увеличив срок снятия средств. Получить деньги будет можно через пять лет с момента вступления в программу.

«К сожалению, возникла некая правовая коллизия, позволявшая определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год. Наша инициатива — эту правовую коллизию убрать», — сказал Чебесков.

Ожидается, что корректировка программы позволит снизить риск моментального ухода денег и стимулирования инфляции, а также обеспечит предсказуемость инвестиционной части экономики.