Минфин: россияне тратят на ставках порядка 2 трлн рублей в год. И это только официально

На деньги букмекеров Минфин собирается информировать россиян о рисках участия в азартных играх.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что каждый год россияне тратят в букмекерских компаниях около 2 трлн рублей.

Рынок легальных букмекеров на 90% белый, но объем средств, которые лудоманы тратят в нелегальных онлайн-казино, может оказаться еще больше.

«По нашим оценкам, этот объем средств, которые наши граждане тратят на нелегальные онлайн-казино, может быть больше тех, средств, которые проходят через легальных букмекеров», — сказал Иван Чебесков.

Также он добавил, что Минфин хочет через букмекеров создать механизмы информирования о рисках участия в азартных играх и перенаправить средств с букмекерских ставок на инвестиционные цели.

Министерство вместе с ЦБ и Роскомнадзором уже борется с нелегальными площадками, но пока значимого эффекта добиться не удается из-за постоянного появления новых схем и сайтов.