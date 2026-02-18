💸 Для накопления денег все реже выбирают наличные: нейросеть Алиса AI проанализировала финансовые сценарии россиян
Привлекательность наличных как способа накопления упала почти на 30% за полгода, инвестиций — на 20%, а валюты — почти в два раза. Об этом сказано в исследовании тематического поиска Яндекса по финансам, результаты есть в распоряжении «Клерка».
За полгода доля россиян, которые копят деньги, выросла на 10% — до 62%. Восемь из десяти хранят средства на банковских накопительных счетах (59%) или вкладах (52%). Падает интерес к формированию накоплений в валюте или в наличных.
«Теперь при выборе счетов и вкладов пользователи ориентируются не только на базовые параметры – срок и доходность, но и сравнивают условия пополнения и снятия, условия повышенной ставки и удобство управления продуктом онлайн», — сказала руководитель продукта Поиска Яндекса по финансам Любовь Орлова.
Основная цель накоплений — сформировать финансовую подушку. Такую причину выбрали 63% россиян. На втором месте — желание сделать ремонт, купить машину или отправиться в путешествие (43%). Долгосрочные мотивы встречаются реже. Например, на пенсию откладывает 23%, а на обучение и жилье для детей — 19%.
А так-то да, конечно
Объем наличных поскочил на 1 трлн., а депозитов еще больше. Так что доля наличных упала, вот и вся новость