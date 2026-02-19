Неквалифицированных инвесторов могут допустить к операциям с криптовалютой

Раньше Центробанк не хотел предоставлять доступ неквалифицированным инвесторам к операциям с криптовалютой, но в 2026 году его мнение изменилось.

Центробанк согласен предоставить доступ к операциям с цифровыми валютами широкому кругу частных инвесторов, даже если у них нет специального статуса.

Если раньше предполагалось дать доступ к рынку криптовалют исключительно квалифицированным инвесторам, то теперь регулятор рассматривает возможность участия и неквалифицированных. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также она сказала, что нужно тщательно подготовить законодательную базу для криптовалют, поскольку это сфера с высоким риском, связанным с мошенничеством.

Глава ВТБ Андрей Костин призвал Центробанк быстрее создать необходимые условия и использовать криптовалюту в расчетах.