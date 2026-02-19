Минтруд: как с 2026 года считается страховой стаж у многодетных

В страховой стаж засчитают уход за каждым ребенком до 1,5 лет.

С 1 января 2026 года в страховой стаж засчитывают уход за каждым ребенком до 1,5 лет. При рождении двойни и тройни время ухода за каждым ребенком суммируют, сообщил Минтруд.

Раньше учитывали всего до 6 лет ухода: то есть максимум за 4 детьми по полтора года.

Какие индивидуальные пенсионные коэффициенты начислят за каждый год ухода:

за первого ребенка – 1,8 ИПК;

за второго – 3,6 ИПК;

за третьего и последующих – 5,4 ИПК.

Страховой стаж можно пересчитать. Для этого нужно подать заявление в СФР или через Госуслуги, добавил Минтруд.