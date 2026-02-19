💻 ФНС: иногда для исправления ошибок в расчете НДФЛ для АУСН нужно поменять настройки экрана

Если не видно кнопки в ЛК автоУСН – возможно, масштаб страницы превышает размер экрана.

У ИП на АУСН не получается откорректировать расчет НДФЛ. Не отображаются «три точки», чтобы выбрать «Создать корректировку». Как решить проблему с личным кабинетом автоУСН, спросили в чате ФНС.

Налоговики предположили, что в браузере выбран масштаб страницы, который превышает размер экрана. То есть интерфейс шире, чем размер экрана.

Для удобной работы в личном кабинете автоУСН представители ФНС рекомендуют уменьшить масштаб страницы — зажать клавишу «Ctrl» и прокрутить колесико мышки вниз (на себя) или пролистать таблицу вправо.